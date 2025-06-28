Набсовет ОАО «Пензхиммаш» назначил должностное лицо, имеющее право выполнять управленческие функции Экономика

Пенза, 28 июня 2025. PenzaNews. Наблюдательный совет ОАО «Пензенский завод химического машиностроения» после вмешательства прокуратуры назначил должностное лицо, имеющее право выполнять управленческие функции. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«Проведенной ранее прокуратурой Октябрьского района Пензы проверкой установлено, что в результате бездействия органов управления ОАО «Пензхиммаш» на предприятии длительное время отсутствовало должностное лицо, имеющее право выполнять управленческие функции, что нарушало права работников и контрагентов общества. Прокуратура внесла представление в наблюдательный совет акционерного общества, в котором потребовала незамедлительно принять меры по устранению нарушений. [...] В настоящее время наблюдательный совет ОАО «Пензхиммаш» назначил ответственное должностное лицо, имеющее право выполнять управленческие функции», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на предприятии создана комиссия по трудовым спорам, организована работа по уточнению размера имеющейся задолженности по зарплате и ее погашению, а также начато рассмотрение заявлений работников о расторжении трудовых договоров и выплате предусмотренных законом компенсаций.

«Ситуация продолжает контролироваться надзорным ведомством», — отмечается в тексте.

Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Пензхиммаш» назначен Валерий Беляев. Соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ 18 июня.