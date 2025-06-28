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Набсовет ОАО «Пензхиммаш» назначил должностное лицо, имеющее право выполнять управленческие функции

10:09 | 28.06.2025 | Экономика

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Пенза, 28 июня 2025. PenzaNews. Наблюдательный совет ОАО «Пензенский завод химического машиностроения» после вмешательства прокуратуры назначил должностное лицо, имеющее право выполнять управленческие функции. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Набсовет ОАО «Пензхиммаш» назначил должностное лицо, имеющее право выполнять управленческие функции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проведенной ранее прокуратурой Октябрьского района Пензы проверкой установлено, что в результате бездействия органов управления ОАО «Пензхиммаш» на предприятии длительное время отсутствовало должностное лицо, имеющее право выполнять управленческие функции, что нарушало права работников и контрагентов общества. Прокуратура внесла представление в наблюдательный совет акционерного общества, в котором потребовала незамедлительно принять меры по устранению нарушений. [...] В настоящее время наблюдательный совет ОАО «Пензхиммаш» назначил ответственное должностное лицо, имеющее право выполнять управленческие функции», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на предприятии создана комиссия по трудовым спорам, организована работа по уточнению размера имеющейся задолженности по зарплате и ее погашению, а также начато рассмотрение заявлений работников о расторжении трудовых договоров и выплате предусмотренных законом компенсаций.

«Ситуация продолжает контролироваться надзорным ведомством», — отмечается в тексте.

Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Пензхиммаш» назначен Валерий Беляев. Соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ 18 июня.


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