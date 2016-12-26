Шестеро пензенских школьников не справились с итоговым сочинением и изложением Образование

Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Шестеро учащихся общеобразовательных организаций, что составляет 0,1% от общего числа экзаменуемых в Пензенской области, не смогли получить зачет по итоговому сочинению и изложению, которые они писали 7 декабря.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в региональном министерстве образования, 5 тыс. 129 школьников успешно справились с испытанием.

Из 83 обучающихся профессиональных образовательных организаций, писавших итоговое сочинение, три человека получили «незачет». Также итоговое сочинение писали четыре выпускника прошлых лет.

Экзамен прошел в штатном режиме, без технологических и организационных сбоев.

Самой востребованной среди выпускников Пензенской области оказалась тема конфликта между чувствами и разумом, ее выбрали 2 тыс. 105 человек — 42%. О чести и бесчестии писали 1 тыс. 379 человек — 27%. Тема признания своих ошибок заинтересовала 639 выпускников — 13%, а о дружбе и вражде рассуждал 681 школьник — 14%. Всего 223 человека, что составляет 4%, написали сочинение о победах и поражениях.

Ученики, которые не справились с экзаменом, смогут пересдать его 1 февраля и 3 мая 2017 года.