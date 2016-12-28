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Первый в Пензе детский технопарк будет назван «Кванториум»

18:12 | 28.12.2016 | Образование

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Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Первый в Пензе детский технопарк, работа по созданию которого будет начата в 2017 году, получит название «Кванториум». Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

Первый в Пензе детский технопарк будет назван «Кванториум»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пензенская область вошла в число победителей конкурсного отбора Минобрнауки РФ, у нас будет детский технопарк», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 28 декабря.

На базе учреждения, которое будет располагаться на территории технопарка высоких технологий «Рамеев», намечено развивать шесть направлений детского технического творчества.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», к настоящему времени утверждены дорожная карта и концепция детского технопарка. Региональным координатором работы по его созданию определено министерство образования Пензенской области, а оператором, ответственным за работу учреждения — губернский лицей.

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Как ожидается, в рамках реализации мероприятий по созданию технопарка в регионе будет образована АНО «РосКванториум НЭЛ», учредителями которой выступят Пензенская область, «МедИнж» и ООО «ЦМИТ «НаноЛаб». Данная организация возьмет на себя функции регионального оператора.

Предполагается, что обучаться в технопарке будут 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Учреждение планируется интегрировать в комплекс технопарка высоких технологий «Рамеев» на условиях аренды в блоке 1А на первом, втором и частично третьем этажах на общей площади более 800 кв. метров.

Как ожидается, затраты на реализацию комплекса мер в 2017 году составят 98 млн. рублей, в том числе 56 млн. рублей из федерального бюджета. В 2018 и 2019 годах на функционирование технопарка будет направлено 24 млн. рублей.
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