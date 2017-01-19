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К весне проект строительства школы на Шуисте войдет в федеральную программу

08:15 | 19.01.2017 | Образование

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Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Проект строительства модульной школы на 660 мест в микрорайоне Шуист города Пензы планируется включить в федеральную программу «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях». Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в минувшую среду, 18 января.

К весне проект строительства школы на Шуисте войдет в федеральную программу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, до марта 2017 года должно выйти постановление правительства РФ о включении школы в программу, после чего в регион будут перечислены деньги.

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Предполагается, что открытие новой образовательной организации позволит уйти от обучения в две смены.

При возведении школы на Шуисте намечено использовать проект, соответствующий современным требованиям к организации образовательного процесса — с возможностью трансформации помещений под разные виды обучения.

Участники совещания приняли решение разработать дорожную карту для дальнейшей реализации проекта, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
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