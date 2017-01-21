В Пензе из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыли 21 класс и школу-интернат Образование

Пенза, 21 января 2017. PenzaNews. 21 класс в 14 образовательных организациях Пензы и школа-интернат №1 закрыты на карантин в связи с подъемом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщил начальник управления образования города Юрий Голодяев в ходе рабочего совещания, состоявшегося в субботу, 21 января.

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«Число отсутствующих обучающихся с симптомами ОРВИ и гриппа составляет 9,8% от общего числа школьников», — уточнил он.

Юрий Голодяев отметил, что распоряжением управления Роспотребнадзора по Пензенской области введено ограничение на проведение массовых мероприятий, которое, по его словам, никак не влияет на образовательный процесс.

По данным пресс-службы администрации Пензы, в ходе совещания был дан ряд поручений, касающихся сдерживания дальнейшего подъема заболеваемости.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по сведениям на 16 января, уровень эпидпорога по суммарной заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в Пензенской области на 21,5%, в Пензе — на 27,3%.

С начала 2017 года в регионе зарегистрировано 144 случая гриппа.