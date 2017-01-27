В Пензе четыре школы закрыты из-за отсутствия тепла, в детсадах работают дежурные группы Образование

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Школы №№16, 44 и 47, а также лицей №29 Пензы не принимают учеников из-за отсутствия тепла.

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«Температурный режим не позволяет их принимать. Во всех других школах дети учатся, но в некоторых из них есть температура близкая к 16ºС. […] Возможно, что там будут уроки сокращены», — сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев в ходе брифинга утром в пятницу, 27 января.

Он отметил, что в городе работают все детские сады.

«14 детских садов работают ограниченно, принимают только дежурные группы. В основном они заполнены на 30%. Там локализовали помещения, натопили, понимая еще с вечера, что там не будет достаточной температуры для нормы. Все остальные детские сады работают в нормальном режиме», — пояснил Виктор Кувайцев.

По его словам, при необходимости дежурные группы будут переведены в ближайшие детские сады, где отключения отопления не происходило.