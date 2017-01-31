Пензенская область получит более 100 млн. рублей на создание учебных мест в школах Образование

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Субсидия в размере более 102 млн. рублей будет предоставлена Пензенской области из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие образования», рассчитанной до 2020 года.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Распределение средств в объеме 25 млрд. рублей между 57 регионами утверждено распоряжением правительства России.

Читайте также

К весне проект строительства школы на Шуисте войдет в федеральную программу

Документ, который премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 28 января, опубликован на сайте правительства РФ.

Средства будут направлены на возмещение расходов на строительство, приобретение, выкуп, капитальный ремонт или реконструкцию не менее одного здания общеобразовательной организации.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 26 января.

Планируется, что благодаря его принятию в 2017 году в общеобразовательных организациях страны будет создано не менее 98 тыс. новых мест.