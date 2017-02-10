Более 100 школьников приняли участие в отборочном этапе игры «Умники и умницы» в Пензе Образование

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Более 100 старшеклассников приняли участие в первом региональном отборочном этапе игры «Умники и умницы», который состоялся в Пензе в пятницу, 10 февраля.

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Подросткам было необходимо пройти два этапа: блиц-опрос по тематическим направлениям, состоявший из 30 вопросов, и написать эссе. Тема звучала как «Лермонтов. Жизнь и творчество».

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Победители игры примут участие во втором отборочном этапе, который состоится в марте, после чего лучшие сразятся в финале. Он пройдет в мае в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» при участии автора игры, профессора МГИМО Юрия Вяземского.

По словам начальника управления воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Минобразования Пензенской области Елены Мельниковой, подобные мероприятия показывают большой интерес детей и молодежи к интеллектуальным играм.

«На следующей неделе наши ребята – победители игры «Что? Где? Когда?» поедут на окружную игру в Ульяновск и будут представлять Пензенскую область. Мы довольны теми результатами, которые школьники показали на областных соревнованиях», — сказала она.