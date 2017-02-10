19:36:10 Пятница, 10 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
НОВЫЕ РЕЙТИНГИ ИА «PenzaNews» — лидер по цитируемости среди СМИ Пензы по версии «Яндекса»

Более 100 школьников приняли участие в отборочном этапе игры «Умники и умницы» в Пензе

17:09 | 10.02.2017 | Образование

Печать

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Более 100 старшеклассников приняли участие в первом региональном отборочном этапе игры «Умники и умницы», который состоялся в Пензе в пятницу, 10 февраля.

Более 100 школьников приняли участие в отборочном этапе игры «Умники и умницы» в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Подросткам было необходимо пройти два этапа: блиц-опрос по тематическим направлениям, состоявший из 30 вопросов, и написать эссе. Тема звучала как «Лермонтов. Жизнь и творчество».

Читайте также

Юрий Вяземский посетит пензенские «Тарханы», где пройдет игра «Умники и умницы»

Победители игры примут участие во втором отборочном этапе, который состоится в марте, после чего лучшие сразятся в финале. Он пройдет в мае в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» при участии автора игры, профессора МГИМО Юрия Вяземского.

По словам начальника управления воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Минобразования Пензенской области Елены Мельниковой, подобные мероприятия показывают большой интерес детей и молодежи к интеллектуальным играм.

«На следующей неделе наши ребята – победители игры «Что? Где? Когда?» поедут на окружную игру в Ульяновск и будут представлять Пензенскую область. Мы довольны теми результатами, которые школьники показали на областных соревнованиях», — сказала она.
Актуальное
Читайте также
Глава пензенского УМВД сожалеет о ликвидации вытрезвителей В Заречном перевернулась иномарка, водитель не пострадал
В Пензенской области сохраняется тенденция роста «пьяной» преступности В Пензенской области предлагается к выборам закупить ручные металлодетекторы
В Пензе отец и дочь подозреваются в сбыте марихуаны В Пензенской области в 2016 году изъяли вдвое больше наркотиков, чем в 2015-м
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама