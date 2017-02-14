Яна Куприна выяснила, почему пензенцы выступают за 5-дневную учебную неделю Образование

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области Яна Куприна, которая в период с 2004 по 2012 годы работала учителем английского языка в гимназии №44, выяснила, почему идея перехода на 5-дневную учебную неделю становится все более популярной.

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В ходе круглого стола, состоявшегося в Институте регионального развития во вторник, 14 февраля, она представила результаты опроса, проведенного ею на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«За первые несколько часов в нем проголосовали уже более 500 человек. Как вы понимаете, тема актуальная на самом деле. 90% участников этого опроса проголосовали за пятидневку, 10% — за шестидневку, но к этому посту в социальной сети около 80 комментариев», — отметила она.

По словам Яны Куприной, несмотря на вполне ожидаемые результаты голосования, обоснование выбора в ряде случаев удивило ее.

«Я предполагала, что родители будут выступать за пятидневку, так как в субботу можно будет поспать и не возить ребенка в школу, ан нет. Родители почему-то в основной массе выступали за шестидневку», — пояснила депутат регионального парламента.

Она добавила, что вместе с этим школьники назвали среди доводов в пользу пяти учебных дней возможность посетить репетитора в выходной, подготовиться к олимпиаде или заняться любимым делом.

Депутат привела также точку зрения одного из родителей из Заречного, который предложил выделить второй выходной, отказавшись от преподавания таких дисциплин, как «Полезные навыки» и «Основы театрального искусства».

«Несколько мнений звучало, что на пятидневную неделю мы перейти сможем только после того, как в школах Пензенской области вообще не останется вторых смен», — сказала Яна Куприна.

Она добавила, что некоторые опрошенные высказали опасения о росте нагрузки на школьников при отказе от шестого учебного дня.

Депутат отметила, что лично она как мать четвероклассника поддерживает пятидневное обучение, и добавила, что этого же мнения придерживаются родители одноклассников ее ребенка.

После этого Яна Куприна передала ректору Института регионального развития Ольге Федосеевой работу ученика 11 класса гимназии №6 с обоснованием плюсов перехода на пятидневную учебную неделю, которую та пообещала прочесть с большим вниманием.

В настоящее время режим работы по пятидневной или шестидневной неделе определяется школой самостоятельно. Родители могут высказать свои пожелания и обратиться к руководству образовательной организации с просьбой о переходе на пятидневную неделю.

Во вторник, 14 февраля, в Институте регионального развития Пензенской области состоялся круглый стол на тему «Плюсы и минусы перехода на пятидневную рабочую неделю в школе», в ходе которого сторонники каждого из варианта получили возможность обосновать свою точку зрения.