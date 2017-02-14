01:29:28 Среда, 15 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
РЕЙТИНГИ СМИ «Медиалогия» включила ИА «PenzaNews» в топ-5 самых цитируемых медиаресурсов Пензенской области

Яна Куприна выяснила, почему пензенцы выступают за 5-дневную учебную неделю

16:50 | 14.02.2017 | Образование

Печать

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области Яна Куприна, которая в период с 2004 по 2012 годы работала учителем английского языка в гимназии №44, выяснила, почему идея перехода на 5-дневную учебную неделю становится все более популярной.

Яна Куприна выяснила, почему пензенцы выступают за 5-дневную учебную неделю

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе круглого стола, состоявшегося в Институте регионального развития во вторник, 14 февраля, она представила результаты опроса, проведенного ею на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«За первые несколько часов в нем проголосовали уже более 500 человек. Как вы понимаете, тема актуальная на самом деле. 90% участников этого опроса проголосовали за пятидневку, 10% — за шестидневку, но к этому посту в социальной сети около 80 комментариев», — отметила она.

По словам Яны Куприной, несмотря на вполне ожидаемые результаты голосования, обоснование выбора в ряде случаев удивило ее.

«Я предполагала, что родители будут выступать за пятидневку, так как в субботу можно будет поспать и не возить ребенка в школу, ан нет. Родители почему-то в основной массе выступали за шестидневку», — пояснила депутат регионального парламента.

Она добавила, что вместе с этим школьники назвали среди доводов в пользу пяти учебных дней возможность посетить репетитора в выходной, подготовиться к олимпиаде или заняться любимым делом.

Депутат привела также точку зрения одного из родителей из Заречного, который предложил выделить второй выходной, отказавшись от преподавания таких дисциплин, как «Полезные навыки» и «Основы театрального искусства».

«Несколько мнений звучало, что на пятидневную неделю мы перейти сможем только после того, как в школах Пензенской области вообще не останется вторых смен», — сказала Яна Куприна.

Она добавила, что некоторые опрошенные высказали опасения о росте нагрузки на школьников при отказе от шестого учебного дня.

Депутат отметила, что лично она как мать четвероклассника поддерживает пятидневное обучение, и добавила, что этого же мнения придерживаются родители одноклассников ее ребенка.

После этого Яна Куприна передала ректору Института регионального развития Ольге Федосеевой работу ученика 11 класса гимназии №6 с обоснованием плюсов перехода на пятидневную учебную неделю, которую та пообещала прочесть с большим вниманием.

В настоящее время режим работы по пятидневной или шестидневной неделе определяется школой самостоятельно. Родители могут высказать свои пожелания и обратиться к руководству образовательной организации с просьбой о переходе на пятидневную неделю.

Во вторник, 14 февраля, в Институте регионального развития Пензенской области состоялся круглый стол на тему «Плюсы и минусы перехода на пятидневную рабочую неделю в школе», в ходе которого сторонники каждого из варианта получили возможность обосновать свою точку зрения.
Актуальное
Читайте также
В Пензе дан старт акции «Дарите книги с любовью» Уборку и вывоз снега в Пензе продолжат ночью
Водоснабжение дома на улице Ударной в Пензе восстановлено полностью Получить водительское удостоверение в Пензе теперь можно в 4 офисах МФЦ
В художественном училище Пензы организована выставка к 119-летию со дня его открытия Часть работ по реконструкции набережной в Пензе будет выполнена как капремонт
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама