01:29:31 Среда, 15 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
РЕЙТИНГИ СМИ «Медиалогия» включила ИА «PenzaNews» в топ-5 самых цитируемых медиаресурсов Пензенской области

При шестидневной учебной неделе ребенок лишен полноценного отдыха — Элина Маткова

18:05 | 14.02.2017 | Образование

Печать

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Шестидневная учебная неделя фактически лишает детей единственного выходного, так как по воскресеньям школьники вынуждены делать домашние задания. Такое мнение высказала директор школы №65/23 Элина Маткова.

При шестидневной учебной неделе ребенок лишен полноценного отдыха — Элина Маткова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По своей сути, для ребенка, который учится в школе, выходных нет. В субботу, как правило, он дает себе возможность после школы отдохнуть, а в воскресенье вновь учит уроки», — сказала она в ходе круглого стола «Плюсы и минусы перехода на пятидневную рабочую неделю в школе», который прошел на базе Института регионального развития Пензенской области во вторник, 14 февраля.

По ее словам, переход на пятидневную учебную неделю возможен лишь при условии проведения занятий в одну смену.

«Мы уже много лет находимся на пятидневке в начальной школе, и, надеюсь, что на следующий год пятиклассников точно переведем на пятидневку», — сказала Элина Маткова.

Она добавила, что в школе №65/23 на протяжении нескольких лет внедряется федеральный государственный стандарт, но реализация прописанной в нем индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) никак не вписывается в шестидневную учебную неделю.

Читайте также

Яна Куприна выяснила, почему пензенцы выступают за 5-дневную учебную неделю

«Внедряя в каждый учебный день внеурочную занятость, […] мы все равно увеличиваем нагрузку на ребенка, только при этом шесть дней в неделю он учится», — пояснила директор школы.

«На мой взгляд, большой плюс пятидневки — это возможность ребенку побыть дома с родителями. Это немаловажный фактор», — резюмировала Элина Маткова.

В настоящее время режим работы по пятидневной или шестидневной неделе определяется школой самостоятельно. Родители могут высказать свои пожелания и обратиться к руководству образовательной организации с просьбой о переходе на пятидневную неделю.

Во вторник, 14 февраля, в Институте регионального развития Пензенской области состоялся круглый стол на тему «Плюсы и минусы перехода на пятидневную рабочую неделю в школе», в ходе которого сторонники каждого из варианта получили возможность обосновать свою точку зрения.
Актуальное
Читайте также
В Пензе дан старт акции «Дарите книги с любовью» Уборку и вывоз снега в Пензе продолжат ночью
Водоснабжение дома на улице Ударной в Пензе восстановлено полностью Получить водительское удостоверение в Пензе теперь можно в 4 офисах МФЦ
В художественном училище Пензы организована выставка к 119-летию со дня его открытия Часть работ по реконструкции набережной в Пензе будет выполнена как капремонт
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама