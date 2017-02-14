При шестидневной учебной неделе ребенок лишен полноценного отдыха — Элина Маткова Образование

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Шестидневная учебная неделя фактически лишает детей единственного выходного, так как по воскресеньям школьники вынуждены делать домашние задания. Такое мнение высказала директор школы №65/23 Элина Маткова.

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«По своей сути, для ребенка, который учится в школе, выходных нет. В субботу, как правило, он дает себе возможность после школы отдохнуть, а в воскресенье вновь учит уроки», — сказала она в ходе круглого стола «Плюсы и минусы перехода на пятидневную рабочую неделю в школе», который прошел на базе Института регионального развития Пензенской области во вторник, 14 февраля.

По ее словам, переход на пятидневную учебную неделю возможен лишь при условии проведения занятий в одну смену.

«Мы уже много лет находимся на пятидневке в начальной школе, и, надеюсь, что на следующий год пятиклассников точно переведем на пятидневку», — сказала Элина Маткова.

Она добавила, что в школе №65/23 на протяжении нескольких лет внедряется федеральный государственный стандарт, но реализация прописанной в нем индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) никак не вписывается в шестидневную учебную неделю.

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«Внедряя в каждый учебный день внеурочную занятость, […] мы все равно увеличиваем нагрузку на ребенка, только при этом шесть дней в неделю он учится», — пояснила директор школы.

«На мой взгляд, большой плюс пятидневки — это возможность ребенку побыть дома с родителями. Это немаловажный фактор», — резюмировала Элина Маткова.

В настоящее время режим работы по пятидневной или шестидневной неделе определяется школой самостоятельно. Родители могут высказать свои пожелания и обратиться к руководству образовательной организации с просьбой о переходе на пятидневную неделю.

Во вторник, 14 февраля, в Институте регионального развития Пензенской области состоялся круглый стол на тему «Плюсы и минусы перехода на пятидневную рабочую неделю в школе», в ходе которого сторонники каждого из варианта получили возможность обосновать свою точку зрения.