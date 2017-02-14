Директор пензенского лицея привела доводы против перехода на пятидневную учебную неделю Образование

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Директор лицея №55 города Пензы Елена Краличкина привела ряд доводов против перехода на пятидневную рабочую неделю в школе в ходе круглого стола, состоявшегося в Институте регионального развития во вторник, 14 февраля.

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«Я буду до конца стоять против пятидневки, особенно в профильных классах», — сказала она, пояснив, что это может сказаться на качестве образования.

Елена Краличкина отметила, что принимать решение нужно отдельно в каждом учебном заведении после оценки контингента в микрорайоне расположения школы.

Директор лицея предположила, что для многих учеников дополнительный выходной станет «диванным днем», а не временем для хобби или общения с родителями.

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«Там, где хороший учитель, посмотрите, какие у него домашние задания — минимальные. […] Качественная работа педагога повысит уровень знаний учащихся», — пояснила она.

В настоящее время режим работы по пятидневной или шестидневной неделе определяется школой самостоятельно. Родители могут высказать свои пожелания и обратиться к руководству образовательной организации с просьбой о переходе на пятидневную неделю.

Во вторник, 14 февраля, в Институте регионального развития Пензенской области состоялся круглый стол на тему «Плюсы и минусы перехода на пятидневную рабочую неделю в школе», в ходе которого сторонники каждого из варианта получили возможность обосновать свою точку зрения.