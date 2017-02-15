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Вуз Пензы впервые начнет готовить специалистов в сфере ЖКХ

18:57 | 15.02.2017 | Образование

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Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (ПГУАС) стал первым вузом региона, получившим лицензию на подготовку специалистов по направлению «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе областного управления ЖКХ и гражданской защиты населения.

Вуз Пензы впервые начнет готовить специалистов в сфере ЖКХ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С 1 сентября 2017 года будет осуществляться набор на первый курс», — уточнили в ведомстве.

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Ожидается, что студенты получат знания в сфере экономики, организации и управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, которые позволят им работать в структурах органов госуправления в сфере ЖКХ, вести предпринимательскую деятельность в рамках управляющих компаний, товариществ собственников жилья и других фирм.

Студентов научат управлять объектами жилого фонда, организовать процесс их содержания, оптимизировать финансово-хозяйственную деятельность, разрабатывать программы развития объектов инженерной и социальной инфраструктуры.

В планах университета — открытие на основе данного направления программы переподготовки действующих руководителей и специалистов сферы ЖКХ.
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