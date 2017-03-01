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В пензенской школе №64 открыт техноцентр

12:20 | 01.03.2017 | Образование

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Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Техноцентр открыт в реконструированном здании на территории школы №64 города Пензы в среду, 1 марта.

В пензенской школе №64 открыт техноцентр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства региона Валерий Беспалов, мэр Пензы Виктор Кувайцев и другие официальные лица. Для них была проведена небольшая экскурсия, в ходе которой продемонстрированы возможности для развития способностей учащихся.

С открытием данного центра ученики школы, которая уже несколько лет имеет техническую специализацию, получили шанс применить на практике полученные знания. На уроках их знакомят, в частности, с основами моделирования и использования таких программ для конструирования, как «Компас».

Предполагается, что оборудование техноцентра будет использоваться не только под присмотром учителей, но и во взаимодействии с сотрудниками Пензенского государственного университета архитектуры и строительства и центра молодежного инновационного творчества «Шаг в будущее».

В рамках церемонии открытия техноцентра Виктор Кувайцев вручил школе сертификат на 30 тыс. рублей на улучшение технического обеспечения.

Он призвал педагогов и учеников заниматься реализацией проектов, имеющих практическое применение.
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