Команда лицея №230 представит Заречный на метапредметной олимпиаде «Школы Росатома» Образование

Заречный, 3 марта 2017. PenzaNews. Команда лицея №230 представит Заречный Пензенской области в финале IV метапредметной олимпиады «Школы Росатома», который пройдет в Тверской области с 3 по 6 апреля.

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Это право лицеисты завоевали по итогам муниципального этапа, за победу в котором боролись 11 команд из восьми школ города.

Каждая из них состояла из четырех человек — по одному учащемуся от 5, 6, 7 и 8 классов.

«Муниципальный тур проходил в три этапа. Сначала команды познакомились друг другом. Затем участникам предстояло выполнить задания, связанные с умением оценивать, моделировать и логически мыслить. На индивидуально-групповом этапе школьники все вместе считали загадочные вирусы в банке и выполняли индивидуальные задания без контакта друг с другом. На следующем групповом этапе учащимся было необходимо спрогнозировать количество кинологов в Санкт-Петербурге и презентовать свой проект», — сообщили ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей Заречного.