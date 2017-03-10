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Мэр Пензы призвал педагогов воспитывать в детях патриотизм

18:59 | 10.03.2017 | Образование

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Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Одной из важнейших задач, которые стоят перед современными учителями, является воспитание в детях чувства патриотизма. Такое мнение высказал мэр Пензы Виктор Кувайцев в ходе XX научно-практической конференции педагогических работников образовательных организаций города, состоявшейся в гимназии №13 в пятницу, 10 марта.

Мэр Пензы призвал педагогов воспитывать в детях патриотизм

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, крайне важно обращать внимание подрастающего поколения на том хорошем, что есть в обществе, а не прививать привычку исключительно критиковать происходящее вокруг.

«Чем больше положительного, тем больше у наших детей восприятие, что они живут в лучших условиях по сравнению с другими — в лучшем крае, в лучшем городе», — сказал Виктор Кувайцев.

Он отметил, что общими усилиями удастся вновь сделать актуальным лозунг «Хотим жить, как в Пензе!», который был популярен во второй половине XX века.

«Наверное, у нас сегодня есть такой потенциал, потому что мы видим — и в вашем лице в том числе — людей не просто грамотных, не просто патриотичных, но людей, которые ценят чувство собственного достоинства и гордятся тем, что живут в этом городе», — подчеркнул мэр Пензы.

В рамках конференции заместитель директора по воспитательной работе школы №56 Мария Самокутяева была награждена памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы».

Кроме того, во время визита в гимназию №13 Виктор Кувайцев и другие официальные лица посетили школьный музей и выставку «Талантливый ученик – талантливому педагогу», которая была развернута на втором этаже.
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