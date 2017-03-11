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В Пензе конференция «Старт в науку» пройдет 27 марта

09:15 | 11.03.2017 | Образование

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Пенза, 11 марта 2017. PenzaNews. Очный этап областной научно-практической конференции «Старт в науку» пройдет на базе губернского лицея Пензы 27 марта.

В Пензе конференция «Старт в науку» пройдет 27 марта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ней смогут принять участие учащиеся 8–11 классов школ и организаций дополнительного образования, которые победили на муниципальном этапе.

Заявки и доклады принимаются до 13 марта, после чего в рамках заочного тура члены жюри дадут экспертную оценку научно-исследовательской работы.

На очном этапе школьники должны будут защитить свои работы на одной из секций, среди которых  — математика, физика, биология, химия, история с подсекцией, посвященной 100-летию революции 1917 года, обществознание, лингвистика, литературоведение, лингвострановедение, экология, краеведение, информатика, география, технология с подсекцией «Нанотехнологии» и «Инновационный бизнес», сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
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