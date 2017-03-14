Сборная Пензенской области отправится на «Робофест-2017» в Москву Образование

Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Сборная Пензенской области примет участие в IX всероссийском робототехническом фестивале «Робофест-2017», который пройдет в Москве с 15 по 17 марта.

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Пензенские школьники заявлены в 11 категориях.

В «First Junior FLL» за победу поборется команда «Колибри» центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Вектор», младшая группа которого выступит в категории «Hello, Robot! Lego шорт-трек».

На звание лучшей в «FLL» претендует команда «Регион 58» центра развития творчества детей и юношества, в категории «Hello, Robot! Lego чертежник» будут состязаться две команды из Пензенской области — «Алгоритм» школы №1 поселка Колышлей и «53 параллель» пензенской гимназии №53.

Для участия в «Hello, Robot! Lego траектория-квест» заявлена команда «КиБорГ» ЦРТДиЮ.

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Команда «Близнецы» лицея №73 будет отстаивать честь Пензенской области в категории «Hello, Robot! Lego сортировщик». Учащиеся этого же учреждения в составе команды «Магла» и воспитанники ЦМИТ «От идеи до модели» посоревнуются в номинации «Hello, Robot! Arduino шорт-трек».

Команды «Трилобит» лицея №73 и «Атом» губернского лицея поборются за победу в категории «Hello, Robot! Arduino сортировщик».

«Black line» из лицея №73 представит регион в категории «Hello, Robot! Arduino траектория», а команда «Буртасы» дворца детского и юношеского творчества — в номинации «AutoNet 10+».

Кроме того, учащаяся лицея №73 Татьяна Киреева выступит в категории «Robot Challenge».