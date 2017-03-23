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На базе ПГУАС будет организована весенняя школа управления для учащихся 11 классов

11:13 | 23.03.2017 | Образование

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Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Примерно 40 учащихся 11 классов, как ожидается, примут участие в весенней школе управления, которая пройдет на базе Пензенского государственного университета архитектуры и строительства в дни каникул, с 27 по 31 марта.

На базе ПГУАС будет организована весенняя школа управления для учащихся 11 классов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она организована в рамках проекта «Пензенская академия юных менеджеров и предпринимателей».

Основная цель весенней школы управления — помочь старшеклассникам как будущим студентам овладеть технологиями эффективного обучения в вузе и адаптироваться к новой для себя среде.

Участников ждет приключенческая игра «Покори ПГУАС», в ходе которой школьникам предстоит самостоятельно отыскать ключевые станции маршрута, пролегающего по вузу, где для них подготовлены определенные испытания. Преодолев их, выпускники пока неформально, но станут членами дружной университетской семьи.

В последующие дни намечены встречи с преподавателями, выпускниками и студентами.

Как сообщили ИА «PenzaNews» на кафедры «Менеджмент» ПГУАС, занятия в школе являются бесплатными, они открыты для всех желающих.
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