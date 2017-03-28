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Учитель татарского языка из Кикино победила на конкурсе мастер-классов в Казани

15:20 | 28.03.2017 | Образование

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Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Учитель татарского языка и литературы школы села Кикино Каменского района Пензенской области Равиля Баткаева стала победителем всероссийского конкурса мастер-классов учителей родных языков «Туган тел», прошедшего в Казани.

Учитель татарского языка из Кикино победила на конкурсе мастер-классов в Казани

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она была отмечена в номинации «Наставник учителя».

По итогам конкурса заместитель премьер-министра Татарстана, министр образования и науки республики Энгель Фаттахов направил в адрес министра образования Пензенской области Александра Воронкова благодарность за активное участие пензенских педагогов в конкурсе.

Всего в состязаниях приняли участие 69 учителей родных языков Татарстана и девяти субъектов РФ, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
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