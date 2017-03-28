Учитель татарского языка из Кикино победила на конкурсе мастер-классов в Казани Образование Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Учитель татарского языка и литературы школы села Кикино Каменского района Пензенской области Равиля Баткаева стала победителем всероссийского конкурса мастер-классов учителей родных языков «Туган тел», прошедшего в Казани. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Она была отмечена в номинации «Наставник учителя». По итогам конкурса заместитель премьер-министра Татарстана, министр образования и науки республики Энгель Фаттахов направил в адрес министра образования Пензенской области Александра Воронкова благодарность за активное участие пензенских педагогов в конкурсе. Всего в состязаниях приняли участие 69 учителей родных языков Татарстана и девяти субъектов РФ, сообщает пресс-служба регионального Минобразования. Нашли ошибку в тексте?

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