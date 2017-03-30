Новая школа будет построена в Верхнем Ломове Образование

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Новая школа на 150 мест будет построена в селе Верхний Ломов Пензенской области в 2017 году. Об этом сообщила заместитель министра образования региона Гузяль Баткаева, выступая с докладом на заседании облправительства в четверг, 30 марта.

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Она уточнила, что срок ввода объекта в эксплуатацию — ноябрь.

Гузяль Баткаева добавила, что в июле планируется открыть начальную школу на 200 мест с блоком дошкольного образовательного учреждения на 150 мест в селе Средняя Елюзань.

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По ее словам, к началу учебного года также начнут работать школы в Кузнецке и Пензе на 375 и 550 мест соответственно.

Как отметила Гузяль Баткаева, Пензенская область и дальше продолжит реализацию программы, направленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях и ликвидацию второй смены в школах.

По данным правительства региона, в 2016–2017 учебном году обучение в две смены было организовано в восьми из 30 муниципальных районов и городских округов. Общее количество детей, которые учатся во вторую смену составляет 5 тыс. 409 человек, или 4,5% от общего числа.