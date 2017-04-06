Прокуратура вскрыла махинацию при подготовке к строительству школы в Верхнем Ломове Образование

Верхний Ломов, 6 апреля 2017. PenzaNews. Прокуратура выявила грубые нарушения законодательства, допущенные на этапе подготовки к строительству новой школы на 150 мест в селе Верхний Ломов Пензенской области, которая должна помочь решить проблему обучения во вторую смену.

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«В ноябре 2016 года администрацией Верхнеломовского сельсовета был проведен аукцион по продаже права на заключение договоров аренды на два земельных участка под строительство здания школы и размещение игровой и волейбольной площадок. При этом не были соблюдены требования земельного законодательства. С единственным участником аукциона заключено два договора аренды на 5 лет. Непосредственно под строительство школы предоставлен участок площадью 5 тыс. 204 кв. метра», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в январе 2017 года два областных ведомства — министерство образования и Минстрой, а также администрация Нижнеломовского района и застройщик заключили соглашение о намерениях, по которому органы власти обязуются оказывать содействие застройщику при реализации инвестпроекта, компания должна построить школу, а администрация района — впоследствии ее выкупить.

«Однако проектирование и строительство здания школы вместимостью 150 мест на предоставленном земельном участке нарушает градостроительные и санитарные нормы. Его площади недостаточно для надлежащей организации образовательного процесса и размещения всех необходимых элементов благоустройства. На такой проект не могло быть получено положительное заключение экспертизы проектной документации, являющейся обязательным для выдачи разрешения на строительство», — отметила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, администрация Нижнеломовского района по заявлению застройщика изготовила градостроительный план на несуществующий земельный участок площадью более 24 тыс. кв. метров.

«Этот план был использован для подготовки проекта, а затем предоставлен в ГАУ «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области» для проведения экспертизы проектной документации. В итоге разработанный на основе градостроительного плана несуществующего участка проект получил положительное заключение госэкспертизы», — уточнила она.

Старший помощник прокурора обратила внимание на то, что застройщик уже готовил пакет документов для получения разрешения на строительство школы, однако незаконная деятельность была пресечена.

«Главе администрации Верхнеломовского сельсовета внесено представление с требованием устранить нарушения земельного законодательства. Договоры аренды расторгнуты», — сказала собеседница агентства.

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Светлана Артамонова добавила, что в действиях сотрудников администрации Нижнеломовского района прокурор усмотрел признаки служебного подлога, злоупотребления и превышения должностных полномочий, а в действиях застройщика — признаки использования заведомо подложного документа, за что предусмотрена уголовная ответственность.

«Материалы прокурорской проверки направлены в органы предварительного расследования для организации процессуальных проверок в отношении должностных лиц администрации Нижнеломовского района», — сказала Светлана Артамонова.

Она добавила, что также собранная информация направления в управление ФАС России по Пензенской области для оценки наличия возможных нарушений антимонопольного законодательства.