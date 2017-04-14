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В Пензе семь педагогов поборются за победу в областном этапе конкурса «Воспитатель года»

08:18 | 14.04.2017 | Образование

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Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Семь педагогов поборются за победу в областном этапе всероссийского конкурса «Воспитатель года России», который пройдет в Пензе 27 и 28 апреля.

В Пензе семь педагогов поборются за победу в областном этапе конкурса «Воспитатель года»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участники финального тура определены по наибольшей сумме баллов, полученных за все задания отборочного этапа, который состоялся в минувший четверг, 13 апреля.

В финал вышли воспитатель детсада села Нечаевка Ольга Вязовцева, инструктор по физкультуре детсада №57 Пензы Маргарита Ежова, воспитатель детсада «Колокольчик» Башмаковского района Наталья Киселева, воспитатель детсада №24 Кузнецка Светлана Козырева, воспитатель детского сада №18 Заречного Татьяна Лукьянова, воспитатель детсада села Вазерки Татьяна Матюкина и воспитатель детсада №14 Сердобского района Юлия Филатова.

Претендентам на звание «Лучший воспитатель образовательной организации» Пензенской области предстоит подготовить конкурсное задание «Визитная карточка», провести мастер-класс и мероприятие с детьми.

Победитель областного этапа примет участие во всероссийском конкурсе «Воспитатель года России», сообщает пресс-служба Минобразования региона.
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