В Пензе будет учреждена автономная некоммерческая организация «Кванториум НЭЛ» Образование

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение правительства Пензенской области, которым поддержана инициатива министерства образования региона об учреждении автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Кванториум НЭЛ».

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Согласно тексту документа, ее учредителями от имени Пензенской области выступят два ведомства — Минобразования и департамент государственного имущества.

При этом координацию деятельности организации будет осуществлять министерство образования региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в декабре министр образования Пензенской области Александр Воронков заявил, что в 2017 году будет начата работа по созданию первого в регионе детского технопарка, который получит название «Кванториум». До этого Пензенская область вошла в число победителей соответствующего конкурсного отбора Минобрнауки РФ.

Предполагается, что на базе учреждения, которое будет располагаться на территории технопарка высоких технологий «Рамеев», будут развивать шесть направлений детского технического творчества.