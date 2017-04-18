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В Пензе будет учреждена автономная некоммерческая организация «Кванториум НЭЛ»

19:11 | 18.04.2017 | Образование

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Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение правительства Пензенской области, которым поддержана инициатива министерства образования региона об учреждении автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Кванториум НЭЛ».

В Пензе будет учреждена автономная некоммерческая организация «Кванториум НЭЛ»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, ее учредителями от имени Пензенской области выступят два ведомства — Минобразования и департамент государственного имущества.

При этом координацию деятельности организации будет осуществлять министерство образования региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в декабре министр образования Пензенской области Александр Воронков заявил, что в 2017 году будет начата работа по созданию первого в регионе детского технопарка, который получит название «Кванториум». До этого Пензенская область вошла в число победителей соответствующего конкурсного отбора Минобрнауки РФ.

Предполагается, что на базе учреждения, которое будет располагаться на территории технопарка высоких технологий «Рамеев», будут развивать шесть направлений детского технического творчества.
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