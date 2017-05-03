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В Пензе почтили память учителей, погибших в годы Великой Отечественной войны

16:32 | 03.05.2017 | Образование

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Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Митинг памяти педагогов, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялся перед зданием Института регионального развития Пензенской области в среду, 3 мая.

В Пензе почтили память учителей, погибших в годы Великой Отечественной войны

Фото: Minobr.pnzreg.ru

К собравшимся обратился министр образования Пензенской области Александр Воронков.

«Сегодня мне хочется всем напомнить, что единственной мерой времени остается память. Важно, что подрастающее поколение чтит память героического прошлого нашего Отчества», — сказал он.

Память погибших в войне педагогов почтили минутой молчания.

Затем участники митинга возложили цветы к мемориалу, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Мемориальная доска, посвященная педагогам-участникам Великой Отечественной войны, размещена на здании второго корпуса Института регионального развития Пензенской области. Ее открытие состоялось 6 мая 2015 года.

«Вахту памяти» учителей-фронтовиков из Пензенской области открыли и продолжают поддерживать ученики школы №58. Их усилиями был собран материал более чем о 400 учителях-участниках Великой Отечественной войны.
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