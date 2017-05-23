Пензенский губернатор предложил проводить для учителей обучающие семинары перед 1 сентября Образование

Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил проводить обучающие семинары для учителей перед началом нового учебного года.

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Во вторник, 23 мая, в ходе визита на строительную площадку школы на перекрестке улиц Шевченко и Новый Кавказ он отметил, что необходимо уделить особое внимание не только обеспечению комфорта учащихся, но и подбору педагогических кадров для новой школы.

«Это молодая школа, молодой район, много молодых родителей, для которых важно, чтобы у их детей были самые лучшие учителя», — отметил Иван Белозерцев.

Он добавил, что поручит главе регионального Минобразования Александру Воронкову организовать встречи учителей по обмену опытом.

«Я дам поручение министру образования Пензенской области Александру Воронкову взять за практику организацию обучающих семинаров, где преподаватели школ смогут обобщить свой опыт и обменяться лучшими методическими наработками. […] Возможно, такие встречи стоит организовывать ежегодно, в преддверии 1 сентября», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба мэрии.