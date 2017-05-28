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Пензенские выпускники 29 мая приступят к сдаче экзаменов в рамках основного этапа ЕГЭ

14:20 | 28.05.2017 | Образование

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Пенза, 28 мая 2017. PenzaNews. Основной этап сдачи государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования стартует в школах Пензенской области в предстоящий понедельник, 29 мая.

Пензенские выпускники 29 мая приступят к сдаче экзаменов в рамках основного этапа ЕГЭ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Первые экзамены — географию, информатику и ИКТ — будут сдавать 877 выпускников школ области», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона.

В ведомстве уточнили, что первый предмет выбрали 65 человек, второй — 812.

«Для проведения экзамена в области будет работать семь пунктов сдачи ЕГЭ, из них три — в Пензе: на базе школ №12 и №37, а также колледжа информационных и промышленных технологий», — сказали в министерстве.

В пресс-службе отметили, что продолжительность ЕГЭ по информатике и ИКТ составит 3 часа 55 минут, по географии — 3 часа, а минимальное количество баллов, которые необходимо набрать выпускникам, 40 и 37 соответственно.
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