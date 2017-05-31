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Конкурс лучших учителей в Пензенской области стартует 1 июня

10:36 | 31.05.2017 | Образование

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Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Конкурс лучших учителей, организованный в рамках приоритетного национального проекта «Образование», стартует в Пензенской области в предстоящий четверг, 1 июня.

Конкурс лучших учителей в Пензенской области стартует 1 июня

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Принять участие в нем могут учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет. Их основным местом работы должна являться образовательная организация.

До 13 июня педагогам необходимо сформировать конкурсную документацию и подать заявки в министерство образования Пензенской области.

Результаты конкурса будут подведены в конце июля.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального министерства образования, восемь лучших учителей получат гранты президента России в размере 200 тыс. рублей.
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