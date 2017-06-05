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В Пензенской области с ЕГЭ по математике удалили троих выпускников

14:38 | 05.06.2017 | Образование

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Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Трое выпускников были удалены с единого государственного экзамена по математике профильного уровня в Пензенской области за использование письменных записок. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

В Пензенской области с ЕГЭ по математике удалили троих выпускников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако на сайте ведомства соответствующая информация появилась лишь в понедельник, 5 июня.

В связи со случившимся министр образования Пензенской области Александр Воронков призвал выпускников при сдаче ЕГЭ опираться только на свои знания.

«Если по каким-либо причинам вы не смогли написать экзамен, у вас есть возможность пересдать его в резервный день. Не совершайте необдуманных поступков на экзамене, не наказывайте сами себя», — отметил он.
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