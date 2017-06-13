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Молодые пензенские педагоги отправятся на Тихвинский форум

19:34 | 13.06.2017 | Образование

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Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Представители Пензы, Заречного и Мокшанского района представят региональное отделение «Всероссийского педагогического собрания» на IV Тихвинском форуме молодых педагогов России «Учитель будущего. Молодой учитель в реализации послания президента РФ Федеральному Собранию на 2017 год», который пройдет 22–24 июня в Ленинградской области.

Молодые пензенские педагоги отправятся на Тихвинский форум

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Среди делегатов — участники и победители педагогических конкурсов и инновационных проектов, дипломанты научно-практических конференций, наставники учащихся, показавших высокие результаты в учебе.

Это учителя русского языка и литературы, английского языка, технологии и изобразительного искусства, истории и обществознания.

Возглавит делегацию член совета регионального отделения ВПС, почетный работник общего образования РФ, учитель русского языка и литературы, координатор научно-методической работы гимназии «Сан» Наталья Нагодкина.

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Она выступит на форуме с докладом «Дорожная карта молодого педагога как одно из условий профессионального роста начинающего специалиста».

Программой мероприятия предусмотрена работа четырех дискуссионных площадок, мастер-классы, семинары и круглые столы.

Также молодые педагоги примут участие в церемонии чествования медалистов школ Ленинградской области, в празднике выпускников «Алые паруса» и посетят Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь.
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