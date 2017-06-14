Трое пензенских выпускников впервые за три года сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов Образование

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Трое пензенских выпускников впервые за три года набрали 100 баллов по итогам единого государственного экзамена по информатике и ИКТ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минобразования.

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Они учились в гимназии №13, школах №57 и №77 Пензы.

Всего ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 679 человек. Средний балл вырос на 1 балл, а число участников, не преодолевших минимальный порог, сократилось на 0,4%.

Также подведены итоги экзамена по географии, который сдавали 34 человека. Средний балл вырос по сравнению с 2016 годом на 6,5. Число выпускников, которым не удалось преодолеть минимальный порог, сократилось с 16,3% до 3%.

Наибольшее количество баллов — 96 — набрал выпускник из лицея №29 Пензы.