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Трое пензенских выпускников впервые за три года сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

11:06 | 14.06.2017 | Образование

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Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Трое пензенских выпускников впервые за три года набрали 100 баллов по итогам единого государственного экзамена по информатике и ИКТ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минобразования.

Трое пензенских выпускников впервые за три года сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Они учились в гимназии №13, школах №57 и №77 Пензы.

Всего ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 679 человек. Средний балл вырос на 1 балл, а число участников, не преодолевших минимальный порог, сократилось на 0,4%.

Также подведены итоги экзамена по географии, который сдавали 34 человека. Средний балл вырос по сравнению с 2016 годом на 6,5. Число выпускников, которым не удалось преодолеть минимальный порог, сократилось с 16,3% до 3%.

Наибольшее количество баллов — 96 — набрал выпускник из лицея №29 Пензы.
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