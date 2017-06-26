Пензенский школьник стал призером всероссийской робототехнической олимпиады Образование

Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Даниил Дьячков из Пензы отмечен в специальной номинации «Творческая» за лучшее исследование по теме проекта по итогам всероссийской робототехнической олимпиады, финал которой прошел в Университете Иннополис в Татарстане.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в состязании приняли участие 11 человек из Пензенской области, которые были отобраны из 150 учеников по итогам региональной олимпиады.

Победители и призеры олимпиады в Иннополисе примут участие в федеральных учебно-тренировочных сборах на базе IT-вуза.

В сентябре по их итогам будет объявлен состав сборной России, которая отправится на всемирную робототехническую олимпиаду в Коста-Рику.

Общей темой робототехнической олимпиады 2017 года по всему миру стало «Устойчивое развитие».

В течение двух дней юные робототехники продемонстрировали, в частности, как с помощью технологий разгрузить дороги от пробок, избавить города от парниковых газов, облегчить инвалидам поход за продуктами и с помощью зеркал сделать дворы светлее и чище, сообщает пресс-служба Университета Иннополис.