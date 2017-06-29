В Сердобском районе медкабинеты школ оснастят всем необходимым
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Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Суд обязал оснастить медицинские кабинеты 17 школ и детских садов Сердобского района Пензенской области необходимыми средствами и изделиями.
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«В ходе проверки прокуратуры установлено, что в медкабинетах 17 школ и детских садов отсутствовали необходимые для организации осмотров и оказания доврачебной помощи изделия медицинского назначения и дезинфекционные средства», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.
Она уточнила, что в суд было направлено 17 заявлений о понуждении образовательных учреждений приобрести все необходимое.
«Решения суда были частично исполнены. Полное исполнение требований находится на контроле прокуратуры Сердобского района», — отметила Светлана Артамонова.