В Сердобском районе медкабинеты школ оснастят всем необходимым Образование

Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Суд обязал оснастить медицинские кабинеты 17 школ и детских садов Сердобского района Пензенской области необходимыми средствами и изделиями.

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«В ходе проверки прокуратуры установлено, что в медкабинетах 17 школ и детских садов отсутствовали необходимые для организации осмотров и оказания доврачебной помощи изделия медицинского назначения и дезинфекционные средства», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в суд было направлено 17 заявлений о понуждении образовательных учреждений приобрести все необходимое.

«Решения суда были частично исполнены. Полное исполнение требований находится на контроле прокуратуры Сердобского района», — отметила Светлана Артамонова.