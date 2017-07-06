В Пензе выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по физике после апелляции Образование Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Выпускник пензенского губернского лицея Никита Торопцев повысил свой результат по итогам ЕГЭ по физике с 96 до 100 баллов, воспользовавшись своим правом подать в конфликтную комиссию апелляцию. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Таким образом, в Пензенской области количество 100-бальных работ увеличилось до 26 вместо 25, заявленных ранее. При этом 24 выпускника вошли в «золотую сотню» России. В частности, отмечен ученик школы №57 Егор Крупкин, который получил по 100 баллов сразу на трех экзаменах. Всего по итогам ЕГЭ было подано 216 апелляций, из них удовлетворены 63. В трех случаях результаты оставлены без изменения, в шести — балл был понижен. По остальным апелляциям решения приняты с повышением балла, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области. Нашли ошибку в тексте?

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