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На Шуисте начата подготовка к строительству новой школы

13:14 | 07.07.2017 | Образование

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Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Подготовительные работы организованы на стройплощадке новой школы в микрорайоне Шуист города Пензы.

На Шуисте начата подготовка к строительству новой школы

Фото: Penza-gorod.ru

В пятницу, 7 июля, мэр Виктор Кувайцев провел на объекте выездное совещание.

Он поручил подрядчику во избежание проникновения на стройку посторонних лиц и исключения замусоривания территории ускорить установку оградительного забора и освещения по периметру стройплощадки.

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«Школа для нас — социально значимый объект. Необходимо постоянно, на всех этапах строительства осуществлять контроль за качеством выполняемых работ», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Проектная документация по объекту «Строительство школы в микрорайоне Шуист» была разработана Пензенским государственным университетом архитектуры и строительства. Ею предусмотрено строительство школы вместимостью 660 мест.

В настоящее время на производство работ заключен муниципальный контракт с ООО «Строй-Партнер».

Их окончание намечено на август 2018 года. Разрешение на строительство получено.
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