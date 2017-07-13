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Строительство новой школы в Арбеково планируется начать в ближайшее время

16:40 | 13.07.2017 | Образование

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Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Строительство школы в микрорайоне Арбеково города Пензы планируется начать в ближайшее время. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Строительство новой школы в Арбеково планируется начать в ближайшее время

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы приступаем к строительству школы в микрорайоне Шуист, площадка организована, определен подрядчик, работы ведутся. В ближайшее время планируем начать строительство школы в районе [улицы] 65-летия Победы», — сказал он, выступая с отчетом перед населением в мэрии в четверг, 13 июля.

Глава администрации Пензы добавил, что к 1 сентября будет завершено строительство школы в районе улиц Шевченко и Новый Кавказ.

«Среди крупных объектов в 2017 году — это капитальный ремонт школы №70 и гимназии №4», — добавил Виктор Кувайцев.

По его словам, также уже 1 сентября 2017 года откроет двери детский сад в микрорайоне Заря.
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