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Пензенскому «TeenГраду» предложено присвоить статус областной олимпиады

14:27 | 14.07.2017 | Образование

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Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков предложил присвоить летней школе «TeenГрад» статус областной олимпиады. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенскому «TeenГраду» предложено присвоить статус областной олимпиады

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мне сейчас Александр Дмитриевич [Гуляков] подсказывает, что неплохо было бы эту площадку юридически правильно оформить, чтобы она имела вес и статус областной олимпиады. Это бы дало возможность победителям [конкурса] инновационных проектов иметь дополнительные баллы при поступлении в наши университеты», — сказал глава региона в ходе церемонии закрытия школы, состоявшейся на базе училища олимпийского резерва в пятницу, 14 июля.

По его словам, это позволит привлечь к инновационному творчеству еще больше молодежи.

Иван Белозерцев отметил, что «TeenГрад» уже стал визитной карточкой Пензенской области.
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