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В Пензе открыта предварительная запись в детский технопарк «Кванториум НЭЛ»

18:13 | 18.07.2017 | Образование

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Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Предварительная запись школьников и студентов в возрасте от 7 до 18 лет в детский технопарк «Кванториум НЭЛ», процедура создания которого начата в 2017 году, открыта в Пензе.

В Пензе открыта предварительная запись в детский технопарк «Кванториум НЭЛ»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, она ведется по адресу: улица Центральная, 1В, офис №302, по телефону, а также с помощью специальной формы в интернете.

«В «Кванториуме» будет реализовано шесть направлений детского технического творчества: «БиоКвант» — био- и нейротехнологии, генная инженерия, бионика, «НаноКвант» — нанотехнологии, «РобоКвант» — робототехника, «IT-Квант» — программирование, виртуальная и дополненная реальность, «Промышленный дизайн», а также «ХайТек» — инженерия и изобретательство, промышленная робототехника», — пояснили в ведомстве.

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В пресс-службе напомнили, что сеть детских технопарков начала активно развиваться в России с 2016 года.

В Пензе подобное учреждение будет располагаться на базе технопарка высоких технологий «Рамеев».

Региональным координатором его создания определено министерство образования Пензенской области, оператором, ответственным за работу учреждения — губернский лицей.

Учредителями технопарка «Кванториум НЭЛ» являются департамент государственного имущества Пензенской области, Минобразования региона, ЗАО «НПП «МедИнж», ООО «Центр молодежного инновационного творчества «Нанолаб» и ООО «МедИнтелл».
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