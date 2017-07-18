Детсад в Заре планируется сдать через две недели Образование

Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Здание детского сада на 175 мест, которое построено в развивающемся микрорайоне Заря города Пензы, планируется сдать в эксплуатацию через две недели — 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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По данным городской администрации, в настоящее время на объекте завершаются отделочные работы. Завезено оборудование в столовую и прачечную.

Также рабочие занимаются благоустройством территории — укладывают покрытие на беговой дорожке, под игровыми элементами, завершают мощение плиткой пешеходных дорожек.

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Организован прием документов от родителей будущих воспитанников учреждения.

Во вторник, 18 июля, темпы работ на объекте оценил мэр Пензы Виктор Кувайцев, который посетил микрорайон Заря с инспекционным визитом.

Он поручил после передачи объекта незамедлительно приступать к обустройству комнат в детсаду.

«В сентябре он должен уже начать свою работу в полную силу», — поставил задачу глава администрации Пензы.