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Более 250 пензенских учителей участвуют в конкурсах педагогического мастерства

08:18 | 19.07.2017 | Образование

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Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. Более 250 учителей Пензенской области подали заявки на участие в конкурсах «Педагогический Олимп» и «Педагогическая инициатива».

Более 250 пензенских учителей участвуют в конкурсах педагогического мастерства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, на конкурс «Педагогический Олимп» было подано 220 работ по пяти номинациям. По итогам состязания будет определено 36 победителей, каждый из которых получит вознаграждение в размере 50 тыс. рублей.

В конкурсе «Педагогическая инициатива» участие приняли 50 учителей, 11 из которых получат 100 тыс. рублей. При этом половину необходимо потратить на реализацию представленного проекта, а оставшуюся часть можно направить на личные нужды.

В оценке работ, которая завершится 21 июля, принимают участие 37 экспертов.

До 28 июля будет сформирован рейтинг участников конкурсов, и определены списки победителей.

Окончательные итоги будут подведены 31 июля.
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