В Пензенской области усилят подготовку специалистов по стандартам WorldSkills Образование

Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Подготовка специалистов по стандартам движения WorldSkills будет усилена в Пензенской области. Такое решение принято в ходе встречи замгендиректора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» Дмитрия Глушко и членов регионального правительства.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы на такие встречи приезжаем, откладывая все текущие дела. Очень важно, когда руководство региона находит время для обсуждения конкретных вопросов, привязанных к конкретным территориям. Главы всех российских регионов, ставших ассоциированными членами нашего союза, декларируют важность обеспечения региональной экономики кадрами, но конкретные действия предпринимают далеко не все», — сказал Дмитрий Глушко.

Он пояснил, что главной возможностью, которую предоставляют чемпионаты профессионального мастерства, является совместное с экспертами, производителями оборудования и разработчиками технологий формирование требований к специалисту и уточнение критериев оценки его труда.

В свою очередь заместитель председателя правительства региона Олег Ягов отметил, что развитие в Пензенской области движения WorldSkills Russia является важной задачей.

«Нужно скоординировать эту работу, чтобы улучшить позиции подготовки молодых специалистов», — подчеркнул он.

По словам председателя правительства Пензенской области Николая Симонова, необходимо не просто подготовить достойных участников для соревнований по профмастерству, но и в целом поднять уровень молодых специалистов.

Как сообщает пресс-служба облправительства, особе внимание планируется уделить отраслям производства, являющимся точками роста для региона, в частности, кондитерскому и биомедицинскому кластерам.