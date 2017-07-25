Три педагога из Пензы и Заречного удостоены грантов на форуме «Балтийский Артек» Образование

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Трое представителей Пензенской области удостоены грантов на общую сумму 300 тыс. рублей по итогам «Конвейера молодежных проектов», состоявшегося на форуме «Балтийский Артек».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По итогам смены «Молодые учителя», которая завершилась в Калининградской области во вторник, 25 июля, грантом награжден Евгений Шелковой, который уже становился победителем конкурса.

Также средства на реализацию своих проектов получат Илья Мурылев из Заречного и Татьяна Щеголихина из Пензы.

Ключевой темой образовательной площадки стало развитие Российского движения школьников в регионах.

К участию в смене были приглашены координаторы, члены реготделений и кураторы развития движения в пилотных школах, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.