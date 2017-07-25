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Три педагога из Пензы и Заречного удостоены грантов на форуме «Балтийский Артек»

13:48 | 25.07.2017 | Образование

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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Трое представителей Пензенской области удостоены грантов на общую сумму 300 тыс. рублей по итогам «Конвейера молодежных проектов», состоявшегося на форуме «Балтийский Артек».

Три педагога из Пензы и Заречного удостоены грантов на форуме «Балтийский Артек». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По итогам смены «Молодые учителя», которая завершилась в Калининградской области во вторник, 25 июля, грантом награжден Евгений Шелковой, который уже становился победителем конкурса.

Также средства на реализацию своих проектов получат Илья Мурылев из Заречного и Татьяна Щеголихина из Пензы.

Ключевой темой образовательной площадки стало развитие Российского движения школьников в регионах.

К участию в смене были приглашены координаторы, члены реготделений и кураторы развития движения в пилотных школах, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
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