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План приема в пензенские колледжи выполнен более чем на 80%

16:50 | 25.07.2017 | Образование

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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. План приема выпускников 9 и 11 классов в организации среднего профессионального образования выполнен в Пензенской области на 82,4%. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

План приема в пензенские колледжи выполнен более чем на 80%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным на вторник, 25 июля, на 4 тыс. 340 мест на очной форме обучения подано 3 тыс. 578 заявлений.

Контрольные цифры приема для обучения за счет средств регионального бюджета установлены по 86 профессиям и специальностям. Прием выпускников проводится без экзаменов.

В настоящее время наибольшее число свободных мест имеется по профессиям и специальностям: «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Мастер сельскохозяйственного производства», «Мастер производства молочной продукции», «Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла», а также «Мастер-обработчик стекла и стеклоизделий».

Прием заявлений на очную форму будет осуществляться до 15 августа, а при наличии свободных мест — до 25 ноября.
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