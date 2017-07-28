Обнародованы детали преступной схемы, реализованной в ПензГТУ Образование

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Детали преступной схемы, которая была реализована в Пензенском государственном технологическом университете в период с 1 января 2013 года по 26 июля 2016 года под руководством руководителя вуза Василия Моисеева, обнародованы на сайте Октябрьского районного суда Пензы.

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Согласно представленным сведениям, ее суть заключалась в том, чтобы отдельные студенты могли за денежное вознаграждение получить диплом об окончании ПензГТУ, не сдавая итоговые работы.

Преступные действия под руководством Василия Моисеева совместно с Валерием Авроровым, Игорем Юрасовым, Натальей Поповой, Валерием Люсевым при пособничестве Аллы Новиковой, Марии Корчагиной и Евгения Вострокнутова осуществлялись примерно по одному сценарию.

Студентов направляли в сторонние организации, там с ними заключали фиктивные договоры на оказание услуг по выполнению научно-исследовательских работ (НИР) стоимостью 15–35 тыс. рублей. После оплаты подписывался акт, а передачу дипломных материалов и дальнейшее взаимодействие со студентами осуществляли преподаватели вуза, среди которых были в том числе непосвященные в преступную схему.

Перечисление денежных средств в университет производилось через договоры подряда, заключаемые между ПензГТУ и этими организациями за проведение различных изысканий, исследований и разработок. Затем они распределялись внутри учебного заведения и на иные нужды.

Данные противоправные действия повлекли незаконное получение дохода вузом и его работниками в размере свыше 10,7 млн. рублей.

Злоупотребление должностными полномочиями со стороны Василия Моисеева по второму эпизоду заключалось в том, что в период с 2011 года до 26 июля 2016 года он не реже трех раз в год издавал приказы о премировании определенных им около 23 подчиненных в большем размере по сравнению с другими работниками. Впоследствии часть премий и иных выплат собиралась в так называемый «неофициальный фонд». Всего в него поступило около 1,8 млн. рублей. Деньги, не учтенные в бухгалтерии, расходовались непосредственно по указанию ректора, в том числе на представительские цели.

Кроме того, Василий Моисеев признан виновным в растрате. Используя служебное положение, он лично неоднократные давал указания заведующей здравпунктом ПензГТУ подобрать и организовать закупку и доставку лекарственных средств и иных товаров медицинского назначения, а подчиненным работникам бухгалтерии — оплатить их поставку за счет университета. Всего в период с января 2011 года по 8 июля 2016 года им было растрачено около 570 тыс. рублей.

Помимо этого, Василий Моисеев, замещая должность и.о. ректора, 29 июня 2016 года лично дал указание главному бухгалтеру вуза организовать приобретение путевки на его имя в санаторий имени В.В. Володарского и оплатить ее стоимость в размере около 50 тыс. рублей за счет средств университета. Впоследствии путевка была передана руководителю учреждения.

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Суд установил, что предъявленное всем подсудимым обвинение обоснованно, их вина подтверждена совокупностью доказательств, достоверность и обоснованность которых сомнений не вызывает.

Ходатайства сотрудников вуза об их освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа были оставлены без удовлетворения, в том числе с учетом масштабности преступных действий.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в итоге фигурантам были назначены наказания, не связанные с изоляцией от общества.

Василий Моисеев получил 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет. Также он лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на срок 3 года.

Мария Корчагина, Евгений Вострокнутов и Алла Новикова осуждены к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также они лишены права заниматься педагогической деятельностью в течение года.

Игорю Юрасову, Наталье Поповой и Валерию Люсеву назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Кроме того, они лишены права в течение двух лет занимать должности госслужбы и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. При этом Игорь Юрасов и Валерий Люсев попали под амнистию. Они освобождены от основного и дополнительного наказания со снятием судимости.

В отношении Валерия Авророва уголовное дело было прекращено ранее, он также попал под амнистию.

Приговор, который был провозглашен вечером в минувший четверг, 27 июля, пока не вступил в законную силу.