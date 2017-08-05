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В новой школе в центре Пензы смонтированы подъемники для детей-инвалидов

16:31 | 05.08.2017 | Образование

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Пенза, 5 августа 2017. PenzaNews. Подъемные механизмы для обеспечения беспрепятственного передвижения детей с ограниченными возможностями здоровья смонтированы в новой школе на пересечении улиц Шевченко и Новый Кавказ в Пензе.

В новой школе в центре Пензы смонтированы подъемники для детей-инвалидов

Фото: Penza-gorod.ru

Результаты работы оценил мэр Виктор Кувайцев, который посетил учреждение в субботу, 5 августа.

Он заострил внимание на том, что устройства должны быть отлажены еще перед началом учебного года.

«Надо сделать все возможное, чтобы обеспечить доступную, безбарьерную среду для лиц с ограниченными возможностями здоровья. К моменту сдачи образовательного учреждения все подъемные механизмы должны полностью функционировать», — отметил глава администрации Пензы.

Виктор Кувайцев также призвал достойно оформить зеленые зоны, чтобы они соответствовали уровню нового образовательного учреждения.

Как сообщает пресс-служба мэрии, внутри здания школы продолжается уборка помещений. Все классы и кабинеты уже полностью укомплектованы мебелью. Установлены пищевой блок, спортивное оборудование, компьютеры, интерактивные доски и проекторы.

Подрядная организация ООО «Пензастройком» завершает благоустройство пришкольной территории — обустроено футбольное поле, баскетбольно-волейбольная, теннисная и игровая площадки.

Специалисты МУП «Зеленое хозяйство» разбивают клумбы и занимаются высадкой саженцев.
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