Глава правительства РФ призвал уделять внимание модернизации школ Образование

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал уделять повышенное внимание не только строительству новых школ, но и модернизации уже существующих.

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«Очевидно абсолютно, что школ не хватает. У нас большая программа, на 10 лет рассчитанная. Она очень объемная и по деньгам, и по количеству ученических мест. Я хотел бы привлечь внимание в данном случае не к самой стройке. […] Важно не только строить, но и правильно ремонтировать. […] Нам не все школы надо снести под корень и построить новые. В ряде случаев это абсолютно не нужно — совершенно нормальные здания, но они должны быть капитальным образом реконструированы, подготовлены, может быть, даже перепланированы», — пояснил он в ходе встречи с окружным партактивом в пензенской областной филармонии в пятницу, 11 августа.

По мнению Дмитрия Медведева, если школы будут хорошо укомплектованы, вторая смена станет не такой большой проблемой.

«Гораздо важнее, чтобы была комфортная школа с современным оборудованием. На мой взгляд, лучше во вторую смену учиться в современной комфортной школе, чем просто все в одну смену учатся, а школа будет малокомплектная или плохо укомплектованная оборудованием и, самое главное, педагогическим персоналом», — отметил глава кабинета министров.