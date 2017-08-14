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Школе в «Спутнике» предлагается присвоить имя Лермонтова

15:04 | 14.08.2017 | Образование

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Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев внес в Законодательное собрание Пензенской области законопроект о присвоении средней общеобразовательной школе «Спутник» в селе Засечном имени Михаила Лермонтова.

Школе в «Спутнике» предлагается присвоить имя Лермонтова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что он будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального парламента, которая состоится 25 августа, и вступит в силу спустя 10 дней после официального опубликования.

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В пояснительной записке за подписью министра образования Пензенской области Александра Воронкова отмечается, что в регионе стартовал новый проект «Именная школа», в рамках которого вновь построенные учреждения получают имена выдающихся деятелей.

В нем добавляется, что памятник Михаилу Лермонтову, который установлен на территории школы, уже стал визитной карточкой образовательной организации.

Кроме того, руководство учреждения заключило соглашение о сотрудничестве с государственным лермонтовским музеем-заповедником «Тарханы». Оно предусматривает проведение занятий, направленных на углубленное изучение жизни и творчества поэта, а также организацию выездных экскурсий.
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