В распоряжении пензенского агроколледжа появился новый комбайн Образование

Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Студенты третьего курса пензенского агропромышленного колледжа получили возможность оттачивать полученные знания на новом комбайне «Десна-Полесье».

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В рамках практики они начали отрабатывать навыки в учебном хозяйстве в Пензенском районе. Им предстоит пройти весь цикл работ — от посевной до уборочной.

Новый комбайн колледжу подарили социальные партнеры учреждения.

По словам директора колледжа Александра Зарывахина, комбайн «Нива», на котором раньше обучались студенты, в настоящее время уже нигде не эксплуатируется.

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«На новой машине студенты с удовольствием работают, стараются. Каждый хочет попробовать на нем покататься, собрать урожай», — сказал он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального министерстве образования, в колледже обучаются три группы трактористов-машинистов широкого профиля и мастера сельхозпроизводства.

Комбайн «Десна-Полесье» выпускается на ЗАО «СП «Брянсксельмаш».

Его пропускная способность по хлебной массе составляет не менее 12 кг/с, производительность по зерну — от 18 тонн в час. Производительность данного комбайна в 2,5 раза больше чем у «Нивы».