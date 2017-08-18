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В Пригородном в 2018 году в школе заменят полы и отремонтируют кровлю

12:41 | 18.08.2017 | Образование

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Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил предусмотреть в бюджете региона на 2018 год денежные средства на замену полов и ремонт кровли в здании школы имени А.В. Каляпина в селе Пригородном Сердобского района.

В Пригородном в 2018 году в школе заменят полы и отремонтируют кровлю

Фото: Pnzreg.ru

«Школа именная — надо привести здание в современный достойный вид: заменить кровлю и полы. Предусмотреть средства на эти цели, отремонтировать в следующем году», — сказал глава региона в ходе посещения образовательной организации в пятницу, 18 августа.

Также он призвал ускорить доставку в сельские школы специально подготовленных дневников с культурными и историческими достопримечательностями Пензенской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в 2017 году на 1,5 млн. рублей, выделенные в рамках программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы», в школе проведен капитальный ремонт, дополнительно обустроено три кабинета. Это позволит в новом учебном году перейти на режим работы в одну смену.
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