В Пензе 21–25 августа пройдет городской педагогический форум Образование

Пенза, 19 августа 2017. PenzaNews. Городской педагогический форум «Стратегия развития муниципальной системы образования» пройдет в Пензе с 21 по 25 августа.

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В понедельник, 21 августа, в филиале №1 детсада №147 состоится проектная мастерская «Проектирование муниципальной системы оценки качества дошкольного образования». Ее модератором выступит доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики начального и дошкольного образования Государственного гуманитарно-технологического университета города Орехово-Зуево Алексей Майер.

22 августа в актовом зале гимназии №1 будет работать диалоговая площадка «Формирование компетенций субъектов образовательного процесса в современных условиях». Модерировать дискуссию будет руководитель дирекции общего образования НИУ ВШЭ Сергей Калашников.

В доме детского творчества №1 будут обсуждаться современные тенденции обновления содержания дополнительного образования. В роли модератора заявлена директор ДДТ №1 Любовь Шульпина.

23 августа в лицее №29 будет организована дискуссия на тему «Стратегия повышения профессиональной компетентности педагога». Задаст тон обсуждению научный координатор Ассоциации развития технологий оценки работников и образовательных учреждений, член экспертного совета по общему и дополнительному образованию детей комитета по образованию и науке Госдумы РФ Станислав Климин.

В тот же день в гимназии №1 состоятся мастер-классы педагогов, обмен эффективными практиками внедрения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), презентация учительских клубов и дискуссия, посвященная начинающим педагогам.

24 августа мероприятия форума пройдут на базе лицея №29, гимназии №1 и детской школы искусств имени Ю.Е. Яничкина, где участников и гостей ждет выставка «Инновационный образовательный калейдоскоп», за которой последует расширенное заседание педагогического актива Пензы на тему «Образование: взгляд в будущее».

На 25 августа запланирована работа городских методических объединений, после чего педагоги примут участие в пленарном заседании областного форума в киноконцертном зале «Пенза».