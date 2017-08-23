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Пензенские учителя иностранного языка пройдут зарубежную практику

11:22 | 23.08.2017 | Образование

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Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Два вуза — Пензенский государственный университет и Пензенский государственный технологический университет — подали заявки на открытый конкурс на оказание услуг по повышению профессионального уровня и проведению зарубежной практики учителей иностранного языка.

Пензенские учителя иностранного языка пройдут зарубежную практику

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Оба университета сделали предложение, соответствующее начальной (максимальной) цене контракта — 4 млн. 143 тыс. 100 рублей, однако заявка ПГУ поступила на несколько часов раньше.

Открытый конкурс был объявлен министерством образования региона.

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Согласно требованиям заказчика, повышение квалификации учителей иностранного языка будет организовано в два этапа.

В рамках первого совершенствовать свои знания и навыки будут 60 педагогов. 12 из них, показавшие наиболее высокие результаты по итогам тестирования, отправятся за границу — в страну, где английский является официальным государственным языком.

Как отмечается в техническом задании, первый этап рассчитан не менее чем на 18 дней при общем количестве академических часов не менее 250. Второй этап продлится 14 дней, при этом предусмотрено не менее 80 академических часов аудиторной работы.
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